Глава Евросовета пообещал обсудить вопрос по финансированию Киева на саммите 26-27 ноября

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Евросовета Антониу Кошта попытался убедить канцлера ФРГ Фридриха Мерца не блокировать из-за Украины дискуссию по семилетнему бюджету Евросоюза, пообещав рассмотреть обе эти проблемы на саммите ЕС в конце ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.



"Мы обсудим эту проблему (финансирования Киева. - Прим. БЕЛТА) на специальном заседании Евросовета (саммите ЕС) 26-27 ноября, на повестке дня которого два пункта - многолетний бюджет ЕС (на 2028-2034 годы) и финансовые потребности Украины на 2027 год", - написал Кошта в ответном письме канцлеру ФРГ, отметив, что до этого Еврокомиссия представит новые предложения по Украине.



Кошта ведет сложные переговоры между странами сообщества по будущему бюджету ЕС, тогда как вопрос о финансировании Украины разрабатывает Еврокомиссия. Таким образом, Кошта фактически просит Мерца не увязывать эти две темы, что сделает задачу главы Евросовета по поиску компромисса о бюджете ЕС практически невыполнимой.



Газета Financial Times ранее сообщила, что канцлер Германии в письме Коште пригрозил заблокировать принятие семилетнего бюджета Евросоюза, если все страны-члены не возьмут на себя обязательство выделять финансовую помощь Украине, что, по мнению Мерца, должно быть отражено в семилетнем бюджете Евросоюза, то есть обязательства по снабжению Киева должны быть взяты всеми странами ЕС без исключения сразу до конца 2034 года.



Еврокомиссию включение финансирования Киева в семилетний бюджет ЕС полностью устраивает. Это заставило бы все страны ЕС дать юридические гарантии финансирования Украины до конца 2034 года, тогда как распоряжалась бы этим финансовым потоком Еврокомиссия.-0-