Глава Европейского центрального банка подала в отставку

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард подала в отставку и уйдет со своей должности 7 февраля 2027 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ЕЦБ.



"Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард сегодня проинформировала Совет управляющих и президента Европейского совета Антониу Кошту о том, что она уйдет со своей должности 7 февраля 2027 года", - говорится в заявлении.



Данную информацию Лагард подтвердила в соцсети X. Причины досрочной ее отставки пока не раскрываются.



Кристин Лагард возглавляла ЕЦБ с 1 ноября 2019 года. Срок ее полномочий истекал до конца октября 2027 года.-0-