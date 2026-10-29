29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард подала в отставку и уйдет со своей должности 7 февраля 2027 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ЕЦБ.
"Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард сегодня проинформировала Совет управляющих и президента Европейского совета Антониу Кошту о том, что она уйдет со своей должности 7 февраля 2027 года", - говорится в заявлении.
Данную информацию Лагард подтвердила в соцсети X. Причины досрочной ее отставки пока не раскрываются.
Кристин Лагард возглавляла ЕЦБ с 1 ноября 2019 года. Срок ее полномочий истекал до конца октября 2027 года.-0-
В мире
29 октября 2026, 14:06
Глава Европейского центрального банка подала в отставку
Кристин Лагард. Фото из архива ТАСС
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
Прямое авиасообщение, белорусский санаторий и АПК. Какие проекты реализуют Беларусь и Республика Алтай
Проект создания предприятия по производству стрелочных переводов обсудили на встрече в правительстве
С нами интереснее