Глава ЕК оценила энергокризис в Евросоюзе в 106 млрд евро

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетический кризис уже обошелся странам Европейского союза в 106 млрд евро. Об этом на итоговой пресс-конференции саммита ЕС сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует ТАСС.



"С начала войны на Ближнем Востоке ЕС потратил на энергоресурсы лишние 106 млрд евро, не приобретя ни одной лишней молекулы газа", - заявила она.



Кроме того, согласно данным Еврокомиссии, запасы газа в газохранилищах ЕС по состоянию на середину октября почти на 10% ниже, чем уровень их заполнения в 2025 году.



Глава ЕК, касаясь темы Украины, предупредила, что финансовые запросы Киева будут только расти. Она призвала страны ЕС и страны-партнеры "быть готовыми платить". При этом практических предложений по увеличению финансирования она не озвучила.



15-16 октября в Брюсселе прошел саммит ЕС, участники которого обсудили проблемы в согласовании бюджетного плана сообщества на 2028-2034 годы, энергетический кризис, европейскую оборону. При этом впервые с начала СВО обсуждение ситуации в Украине было отложено на второй день встречи.-0-