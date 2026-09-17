Германия выступила против ассоциированного членства Канады в ЕС - СМИ

17 сентября, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Германия выступает против ускоренного предоставления Канаде статуса ассоциированного члена Европейского союза, опасаясь недовольства других партнеров. Об этом говорится в материале газеты Financial Times (FT).



Согласно информации газеты, предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вызвало одобрение в Европарламенте, но в Берлине отреагировали сдержанно. Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия открыта к обсуждению новых моделей партнерства, но термин "ассоциированный член" следует пересмотреть. Дипломаты в Брюсселе предсказывают, что идея может "умереть" на переговорах со странами-участницами.



Ранее фон дер Ляйен заявила, что ЕС предложит Канаде возможность стать первым ассоциированным членом. Она отметила, что сближение с Оттавой будет включать оборонно-промышленное сотрудничество, технологический альянс и совместные арктические проекты. Премьер-министр Канады Марк Карни добивается более тесных связей с ЕС на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном.



Между тем президент США Дональд Трамп пригрозил полностью прекратить торговлю с европейскими странами в ответ на инициативу Брюсселя сблизить экономические связи с Оттавой и сделать Канаду первым ассоциированным членом ЕС на фоне продолжающейся американо-канадской торговой войны. "Мы тащим на себе европейские страны с дефицитом в $200 млрд. Все, что нам нужно сделать, это сказать: "Знаете что? Мы больше с вами не торгуем". Нам не нужно ничего из того, что у них есть, у нас есть машины, у нас есть древесина, у нас есть продовольствие, у нас есть все", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Северной Каролине.



Ранее американский лидер допускал возможность прекратить торговлю со странами, с которыми у США дефицит торгового баланса, если Федеральная резервная система не снизит базовую процентную ставку.-0-