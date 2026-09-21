Германия вступает в период политической нестабильности - СМИ

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как крайне правые, так и крайне левые партии Германии добились значительных успехов на прошедших выборах в земельные парламенты, что еще раз продемонстрировало ослабление влияния канцлера Фридриха Мерца, а также эрозию политического центра в стране. Об этом говорится в материале Reuters.



Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) подтвердила свои позиции, заняв первое место на выборах в земле Мекленбург - Передняя Померания. Произошло это после успеха партии две недели назад на выборах в Саксонии - Анхальт. АдГ также показала свой лучший результат за всю историю на выборах в Берлине.



Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал "катастрофой" результаты выборов 20 сентября, которые стали худшими в истории для его партии Христианско-демократического союза (ХДС). При этом он опроверг предположения о своей отставке из-за результатов выборов.



"Широко распространенное ощущение экономического спада и разочарование в традиционных политических партиях указывают на нестабильность в будущем", - обращает внимание Reuters. "Германия вступает в период политической нестабильности, когда создавать жизнеспособные коалиции становится все сложнее, и это не сулит ничего хорошего для Европы", - отмечают эксперты.



Еще до выборов в Мекленбурге - Передней Померании рейтинг одобрения Мерца был на рекордно низком уровне, и его партия на протяжении нескольких месяцев отставала от "Альтернативы для Германии" в общенациональных опросах. До сих пор политика, известная как "защитный барьер", в рамках которой основные партии отказываются сотрудничать с "Альтернативой для Германии", препятствовала ее участию в распределении власти в стране. Однако сейчас растут сомнения в том, возможно ли игнорировать партию, которая пользуется поддержкой большего числа избирателей в Германии, чем любая другая. В ХДС все чаще звучат призывы к пересмотру этой позиции.



Портал Tagesschau пишет, что результат недавних выборов в земле Мекленбург - Передняя Померания для ХДС оказался драматическим: получив 4,9% голосов, партия не преодолела пятипроцентный барьер и, таким образом, впервые не прошла в земельный парламент. Кандидат от ХДС Даниэль Петерс показал худший результат для христианских демократов на любых выборах в немецких землях с 1949 года.



Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла, как сообщает ТАСС, связал провал Христианско-демократического союза на земельных выборах в Мекленбурге - Передней Померании с усталостью немцев от финансирования Украины. "ХДС на востоке страны больше не является "народной партией". Этот статус они уступили нам. Они не представляют интересы граждан", - заявил Хрупалла на пресс-конференции в Берлине. По его словам, "граждане больше не готовы переводить миллиарды за рубеж - различным НКО и Украине", в Германии устали "от всех этих миллиардных трат, которые граждане вынуждены оплачивать из своего кармана".



В Германии 20 сентября состоялись выборы в ландтаг федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания и в Палату депутатов Берлина. В Мекленбурге - Передней Померании, согласно предварительным данным, победу одержала "Альтернатива для Германии", набрав 38,2% голосов. Второе место заняла Социал-демократическая партия Германии, получившая 35,5%. На выборах в Палату депутатов (земельный парламент) Берлина победу одержала Левая партия с 25,7% голосов.-0-