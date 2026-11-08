Германия теряет около 15 тыс. рабочих мест в промышленности каждый месяц 

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Промышленный сектор Германии сталкивается с ежемесячной потерей около 15 тыс. рабочих мест. Об этом заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, пишет издание Bild.



Данные политика подтверждает статистика Федерального агентства по труду Германии, согласно которой за двенадцать месяцев немецкий производственный сектор потерял 174 тыс. рабочих мест.



Наиболее остро эта тенденция ощущается в автомобилестроении, сфере производства автокомпонентов, металлообработке, машиностроении и химической индустрии. Предприятия сталкиваются с высокими затратами, слабым спросом и необходимостью перестраивать производственные процессы.



В последние годы Германия переживает затяжной экономический кризис, который изначально был вызван пандемией COVID-19, а затем усилился после резкого роста цен на энергоносители и снижения конкурентоспособности немецких товаров.-0-