24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Германии намерены потратить более 4 млрд евро на приобретение новых ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot и сопутствующего оборудования, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.



По информации агентства, точное количество ракет не приводится, однако базовый контракт предусматривает минимальный заказ на 480 единиц. Поставки планируется провести с 2030 года до конца 2033 года.



Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в 2027 году страна намерена выделить на оборонные нужды почти 140 млрд евро. В настоящее время Германия проводит масштабную модернизацию вооруженных сил, в том числе для укрепления европейского фланга НАТО и пополнения истощенных запасов боеприпасов.-0-