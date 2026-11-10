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Германия начала отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
10 ноября 2026, 12:04

Германия начала отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подземные хранилища газа Германии на начало отопительного сезона были заполнены лишь на 61%, что стало исторически низким показателем. В случае экстремально холодной зимы стране может не хватить газа для полного удовлетворения спроса. Об этом сообщает Ассоциация операторов подземных хранилищ газа (INES).

"По состоянию на 1 ноября хранилища были заполнены лишь на 61%, что на девять процентных пунктов меньше установленного законом целевого показателя в 70%", - говорится в заявлении.

В сентябре INES прогнозировала, что операторы подземных хранилищ газа смогут к 1 ноября заполнить их до 77%. Однако фактический уровень запасов составил лишь 61%. "Это показывает, что забронированные объемы в газохранилищах не обязательно заполняются. Сезонный отбор газа начался уже в октябре, из-за чего запасы снизились еще до наступления месяцев с наиболее высоким спросом", - пояснили в ассоциации.

Отмечается, что при экстремально холодной зиме, сопоставимой с зимой 2010 года, спрос на газ в январе-марте 2027 года может быть покрыт неполностью. Даже поставки газа из хранилищ соседних стран и импорт через морские терминалы по приему СПГ не позволят избежать дефицита. 

С начала ноября отбор газа из подземных хранилищ Европы идет рекордными темпами. 6 ноября его объем достиг исторического максимума для этой даты, превысив предыдущий суточный рекорд на 23,9%, или 83 млн куб.м.-0-
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