30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германии не удастся заполнить свои подземные газовые хранилища до целевого показателя к установленному сроку, 1 ноября, признала официальный представитель Министерства экономики ФРГ Сюзанне Унград. Об этом информирует РИА Новости.
"В настоящее время уровень заполненности газохранилищ составляет около 62%, то есть средний показатель в 70% не достигнут", - сказала Унград на правительственном брифинге в Берлине.
При этом она отметила, что операторы не понесут никакой ответственности за полупустые хранилища, поскольку таковая не предусмотрена законодательством. Унград также утверждала, что невыполнение плана не создаст угроз для энергобезопасности Германии предстоящей зимой.
Газета Handelsblatt сообщила ранее, что немецкие газохранилища в случае суровой зимы могут полностью опустеть уже к концу января, что приведет к дефициту топлива как для промышленности, так и для населения Германии.-0-
В мире
30 октября 2026, 20:15
Германии не удастся заполнить газовые хранилища в срок - Минэнерго страны
Фото из архива РИА Новости
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