Генсек ООН сравнил эпоху ИИ с периодом ядерного противостояния

Он призвал правительства взять на себя ответственность, создавая каналы для диалога, транспарентности и укрепления доверия в этой сфере. "Не вопреки геополитическому соперничеству, а именно в силу его существования. В переломный момент Холодной войны стратегические соперники пришли к осознанию необходимости управлять общими экзистенциальными рисками. Они разработали механизмы, позволяющие минимизировать недопонимание, сдерживать эскалации и предотвращать катастрофы. В те времена это было ядерное оружие, а сейчас искусственный интеллект требует от нас такой же ясности целей и столь же безотлагательных действий", - подчеркнул Антониу Гутерриш.-0-





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22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В эпоху активного развития искусственного интеллекта миру нужны механизмы сдерживания, как во времена ядерного противостояния. Об этом заявил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш на открытии общих прений 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает БЕЛТА.Антониу Гутерриш отметил, что искусственный интеллект меняет правила игры в современном мире. Он открывает колоссальные возможности для развития медицины, ускорения научных открытий и улучшения качества жизни. "Но мы не должны заблуждаться. Опасность заключается не в самих технологиях. Опасность возникает, когда технологии неподотчетны, когда возможности никем не контролируются, когда решения принимаются непрозрачно. И эту опасность нельзя недооценивать. Сами разработчики этих систем бьют тревогу", - отметил Генеральный секретарь ООН.