Генпрокурор Украины подписал обвинение директору Национального антикоррупционного бюро

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что подписал обвинение директору Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семену Кривоносу. Об этом сообщает агентство УНН.



"Я подозреваю его в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере", - сказал Кравченко.



Еще одно обвинение касается лица, близкого к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Его подозревают во влиянии на судей ВАКС, предложении им неправомерной выгоды и содействии уклонению от мобилизации.



Генпрокурор Украины призвал Семена Кривоноса и главу САП Александра Клименко уйти в отставку.



Как пишет издание "Страна", он обвинил представителей НАБУ и САП в копировании и краже материалов расследований в отношении их руководителей и сотрудников во время обысков.



Руслан Кравченко 8 сентября на фоне масштабного коррупционного скандала и операции "Карфаген", проведенной НАБУ и САП, подал заявление об отставке. Однако пока он остается на должности. Генпрокурор отмечал, что его заявление об отставке не является признанием вины. Спецоперация "Карфаген" была начата НАБУ и САП 4 сентября. Антикоррупционные органы Украины заявляли, что целью операции было разоблачение преступной организации внутри офиса генерального прокурора, которая обеспечивала "крышевание" мошеннических кол-центров и легализацию незаконных средств.



Ранее журнал The Economist отмечал, что украинскими чиновниками "коррупция рассматривается не как исключительный скандал, а как рутинное дело". В Украине "процветают коррупция и политический хаос". Также в статье журнала говорилось, что украинские антикоррупционные органы, такие как НАБУ и САПО, все чаще действуют как "параллельное правительство" на фоне глубокого политического кризиса в стране. Эти структуры получили доступ к чувствительной информации о политиках, что может использоваться как политическое оружие. Внутренняя борьба рискует создать структуру параллельной власти. Газета Financial Times писала, что западных партнеров все больше волнует ситуация с коррупцией среди ближайших соратников Владимира Зеленского.-0-