FT: убытки страховых компаний из-за протестов во Франции могут превысить миллиард евро

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Убытки страховых компаний из-за масштабных протестов во Франции могут составить до 1,2 млрд евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал газеты Financial Times (FT).





По данным издания, ущерб от бесчинства толпы в стране только за одни минувшие выходные превысил 700 млн евро. Столь большая сумма, по мнению аналитиков, отражает то, что уличные столкновения были "очень интенсивными и масштабными". Ситуация усугубляется большой инфляцией, из-за которой урон от погромов все труднее компенсировать.





Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ и повышения качества образовательного процесса. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен, а акции распространились на другие регионы.





Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября. По данным МВД Франции, в ней участвовали около 550 тыс. человек. Французские правоохранители применяли против манифестантов слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.-0-