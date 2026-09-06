6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/, США в течение четырех месяцев разминировали Ормузский пролив по ночам, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times, которая приводит информацию источников, которые осведомлены о ходе операции.
Ранее глава Центрального командования Пентагона Брэд Купер заявил, что США успешно разминировали Ормузский пролив. В тот же день агентство "Рейтер" сообщило со ссылкой на КСИР, что Иран полностью контролирует Ормузский пролив и не пропустит ни одно судно без разрешения властей.
"В то время как в последние месяцы США обменивались ответными ударами с Ираном в Ормузском проливе, они также проводили гораздо более скрытную операцию в водах этого узкого и стратегически важного прохода. Преимущественно по ночам в опасный пролив направлялись водолазы спецназа ВМС США, роботизированные катера и специализированные подводные аппараты для проведения четырехмесячной миссии по разминированию", - говорится в сообщении газеты.
По данным издания, водолазы ВМС США действовали в составе небольших групп, используя плавучие средства с надувными бортами. Они находили мины с помощью роботизированных катеров и подводных аппаратов, оснащенных буксируемыми гидроакустическими антенными решетками. Газета приводит слова капитана ВМС США в отставке Билла Хэмблета, который отметил, что обычно при обнаружении мины водолазы спускаются в воду и устанавливают на ней взрывчатку для ее уничтожения. В таких операциях для уничтожения мин также могут использоваться подводные роботы.
Как подчеркивает Financial Times, потерь среди американских военных, связанных именно с разминированием, не зафиксировано.-0-
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06 сентября 2026, 13:17
FT: США вели работы по разминированию Ормузского пролива по ночам
Фото Reuters
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