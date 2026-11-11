ФСБ выявила агентурную сеть спецслужб Польши в Калининградской области

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Федеральной службы безопасности России арестовали в Калининградской области двух агентов спецслужб Польши, еще семи гражданам Польши и трем россиянам объявлены предостережения о недопустимости действий по шпионажу и госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности выявлена и локализована агентурная сеть спецслужб Республики Польша, действовавшая в Калининградской области", - заявили в ЦОС.
По данным ФСБ, агенты собирали и передавали информацию о военнослужащих и объектах Министерства обороны РФ, а также сведения о социально-экономической ситуации в Калининградской области, миграционной и социальной политике в регионе. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст.276 (шпионаж) УК РФ. "Решением суда задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ФСБ.
Кроме того, еще семерым гражданам Польши и трем гражданам России объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, предусмотренных ст.275 (государственная измена), ст.275.1 (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией) и ст.276 (шпионаж) УК РФ. Указывается, что гражданам Польши на длительный срок закрыт въезд в Россию.
ЦОС распространил видеозапись допроса россиянина, задержанного по подозрению в сотрудничестве с польской разведкой. На видео задержанный мужчина признается в сотрудничестве с представителем польских спецслужб. По заданию куратора он собирал сведения об объектах Министерства обороны РФ, расположенных в городе Балтийске Калининградской области.
ФСБ уточнили, что в результате проверки за этот год за пособничество польским спецслужбам 14 гражданам Польши были аннулированы российские визы, еще шестерыми закрыли въезд в Россию.-0-
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ФСБ выявила агентурную сеть спецслужб Польши в Калининградской области
11 ноября 2026, 10:38
ФСБ выявила агентурную сеть спецслужб Польши в Калининградской области
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