Французский профсоюз потребовал от Макрона объяснить чрезмерную охрану кондитерской семьи жены

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюз полиции во Франции (Alliance Police Nationale) потребовал от президента Эммануэля Макрона объяснить, почему во время погромов и протестов 17 октября магазин шоколада, принадлежащий племяннику его жены, охраняла половина роты (около 65-75 человек) специализированно подразделения CRS. Об этом говорится в сообщении профсоюза в соцсети Х.





"Господин Макрон, республика - это не ваша частная собственность! Магазины грабят, полицейские получают ранения, повсюду не хватает личного состава, а в это время половина роты полицейского спецподразделения CRS охраняет шоколадный магазин семьи Тронье (девичья фамилия Брижит Макрон. - Прим. БЕЛТА). Напомните нам, имеют ли все французы право на равную защиту", - заявили в профсоюзе полиции. Также там добавили, что CRS служит стране, а не привилегиям.





Как писали французские СМИ, кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян говорил, что во время массовых беспорядков 17 октября шесть полицейских фургонов защищали магазин родственника Брижит Макрон, пока остальные торговые точки остались без помощи.





Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес признал, что правоохранители потеряли контроль над ситуацией в ряде французских городов во время масштабных протестов, прошедших по всей стране 17-18 октября. После этого в некоторых регионах Франции был введен комендантский час.





Глава крупнейшего французского Профсоюза работников гостиничной и ресторанной индустрии (UMIH) Франк Шомес заявлял, что некоторые владельцы малого и среднего бизнеса во Франции вооружаются и намерены сами защищать свое имущество от погромщиков из-за неспособности властей обеспечить порядок. Шомес призвал государственные органы принять чрезвычайные меры, чтобы не повторилась ситуация 17 октября. Он отметил, что представители бизнеса понесли колоссальные финансовые потери.-0-