Французские рыбаки заблокировали порт Канн в знак протеста против цен на топливо 

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции рыбаки продолжили акции протеста против роста цен на топливо, заблокировав своими судами вход в порт города Канны. Об этом сообщает радио RTL.



Старый порт Канн был заблокирован утром 21 сентября.



"Мы проводим мирную акцию. Мы хотим иметь конкретные, реальные ответы, а не просто устные обещания. В частности, мы хотели бы иметь фиксированные цены на дизельное топливо", - заявили участники акции протеста.



Ранее сообщалось, что несколько десятков рыбаков утром 15 сентября заблокировали нефтебазу в коммуне Фос-сюр-Мер. 16 сентября во французской коммуне Фронтиньян, которая расположена на средиземноморском побережье, рыбаки подожгли баррикады у входа на нефтебазу, чтобы выразить протест против постоянно растущих цен на топливо и плохих условий труда.



Телеканал TF1 сообщал, что цена на дизельное топливо для рыболовных судов в средиземноморских портах выросла примерно с 70 центов до 1,30 евро за литр за несколько недель.-0-