18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские полицейские вышли на демонстрацию перед Елисейским дворцом в Париже. Об этом сообщает BFMTV.



Протестующие сотрудники полиции требуют повысить им набавку к зарплате "за работу в опасных условиях" на 35%. Они утверждают, что подвергаются риску в связи с насилием на регулярно проходящих в последние недели в стране протестах. "Работа никогда не была такой сложной", - негодуют протестующие.



Помимо полиции о своем намерении присоединиться к демонстрации заявили представители отдела уголовных расследований, разведывательных служб, судебно-криминалистических подразделений и пограничной полиции.



17 ноября, когда по всей Франции проходили манифестации профсоюзов, подразделение французской полиции CRS 8, которое специализируется на подавлении беспорядков, не вышло на работу. Один из служащих сообщил BFMTV, что в подразделении царит "общее чувство недовольства".



Полицейский профсоюз Un1te со своей стороны заявлял о массовом истощении и гневе среди сотрудников правоохранительных органов после нескольких недель регулярных дежурств на акциях протеста по всей Франции.



Беспорядки во Франции начались с блокировки учащимися школ в знак протеста против плохого состояния учебных заведений, чрезмерной учебной нагрузки и нехватки преподавательского состава. Затем протестную волну поддержали профсоюзные объединения, выдвинувшие требования об индексации заработных плат и отмене дополнительных мер экономии со стороны правительства. Акции продолжаются по всей стране в ноябре.-0-