Французские лицеисты начали блокаду учебных заведений

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции в понедельник ученики старших классов начали блокировать лицеи в ряде городов страны, в том числе в Париже. Об этом сообщает телеканал BFMTV.



Накануне с призывом к блокировке учебных заведений выступил глава профсоюза старшеклассников Пьер Сурза. В настоящее время заблокированы более 40 учреждений образования по всей стране, в том числе в столичном регионе Иль-де-Франс, а также в Ренне, Иври-сюр-Сен, Марселе и Лионе.



Лицей Элен-Буше в Париже заблокирован с самого утра. Старшеклассники выставили мусорные баки перед входом в учебного учреждение, препятствуя доступу в здание.



Согласно сообщению Национального управления общественной безопасности, с сегодняшнего дня будет увеличено количество дежурных полицейских групп для обеспечения безопасности учебных заведений.



В субботу, 31 октября, во Франции возобновились акции протеста против снижения покупательной способности населения и роста цен на топливо. По всей стране в манифестациях приняли участие более 320 тыс. человек. Эта акция стала продолжением масштабных протестов 17 и 24 октября, сопровождавшихся столкновениями с полицией, погромами и разграблением магазинов. По различным оценкам, в манифестациях 24 октября приняли участие от 410 тыс. до 800 тыс. человек.-0-