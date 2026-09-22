22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция согласилась начать переговоры с Латвией о присоединении к французской инициативе в сфере ядерного сдерживания. Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, передает Reuters.
"Я поддерживаю активный контакт с президентом Франции по вопросу более тесного сотрудничества между Латвией и Францией в области безопасности и обороны. Президент Макрон согласился начать переговоры с Латвией о присоединении нашей страны к французской инициативе ядерного сдерживания", - говорится в заявлении Кулбергса.
По его словам, Франция также готова усилить военное присутствие в Латвии, особенно в области противовоздушной обороны.-0-
В мире
22 сентября 2026, 21:45
Франция согласилась начать переговоры с Латвией о присоединении к инициативе ядерного сдерживания
Фото Unsplash
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