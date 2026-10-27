Франция намерена блокировать соцсети за призывы к беспорядкам

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Франции намерено блокировать соцсети, которые не удаляют публикации с призывами к восстанию и насилию после соответствующих требований властей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Figaro.



Согласно инициативе, интернет-платформы будут обязаны в течение часа удалять материалы, содержащие призывы к совершению терактов, восстанию или вооруженной борьбе против государства либо отдельных групп населения. В случае невыполнения требования власти смогут добиваться блокировки социальных сетей или их исключения из поисковой выдачи.



Поправка также предусматривает расширение полномочий государственной платформы Pharos, занимающейся выявлением противоправного контента в интернете. Соцсетям предлагается дать 24 часа на удаление публикаций, призывающих к убийствам, насилию, кражам и уничтожению имущества, если такие материалы могут привести к серьезному нарушению общественного порядка.



Инициатива подготовлена после массовых беспорядков, сопровождавших протестные акции 17 октября. В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон в ходе поездки в Марсель заявил, что социальные сети использовались для координации действий и сбора участников в местах нападений и мародерства.-0-