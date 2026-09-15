15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности нового законопроекта, регулирующего доступ детей младше 15 лет к социальным сетям, сообщает Агентство Анадолу. Он был подготовлен после того, как Конституционный совет в августе отменил прежнюю норму, сочтя ее "нарушением права детей на свободу выражения мнений и коммуникации".
Макрон выступил с заявлением на платформе соцсети X, комментируя готовящееся регулирование доступа детей младше 15 лет к социальным сетям. Он отметил, что с первого дня пребывания у власти руководствуется чувством ответственности в вопросе защиты детей в цифровой среде. Предыдущий вариант был принят обеими палатами французского парламента, однако в августе был отменен Конституционным советом - высшим органом конституционного контроля страны.
По словам Макрона, после решения Конституционного совета он поручил правительству подготовить новую, юридически устойчивую норму, соответствующую европейским стандартам. Президент Франции отметил, что новый законопроект уже был направлен на уведомление Европейской комиссии.
Макрон также подчеркнул, что такое регулирование, направленное на защиту детей, должно быть принято по всей Европе, и заявил о решимости добиваться этого.
В августе Конституционный совет страны признал, что защита интересов детей является конституционным требованием, однако пришел к выводу, что принятая норма недостаточно точно определяет риски, которые онлайн-среда может представлять для здоровья и безопасности детей.
Решение, принятое Конституционным советом, стало для Макрона ударом. Он поручил премьер-министру Себастьену Лекорню как можно быстрее "поработать" над текстом документа о запрете и сделать его "юридически обоснованным".-0-
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15 сентября 2026, 01:00
Франция готовит новые ограничения на соцсети для детей до 15 лет
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