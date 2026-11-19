19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция, Германия и Великобритания обсуждают возможность проведения встречи с Москвой, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.



По данным источников, советник по национальной безопасности одной из этих стран в последние дни общался с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, чтобы договориться о встрече, и Ушаков предложил провести ее в Москве.



Сам российский лидер во время пресс-конференции по итогам саммита АТЭС и трехсторонней встречи сообщил, что Москва по дипломатическим каналам предложила европейцам приехать в Россию и обозначить свои позиции относительно обеспечения безопасности в регионе. "Нам нужно понять, с чем Европа придет на эти переговоры. И поэтому мы по дипломатическим каналам предложили европейцам приехать в Москву для того, чтобы определить их позиции", - указал он.-0-