Франция, Албания, Италия… Дойдет ли волна беспорядков до Великобритании?





Прошедшие выходные отметились вспышками беспорядков в Албании, Бельгии, Италии и Португалии - и в этой ситуации Великобритания вполне может оказаться следующей. "Протесты меньшего масштаба происходят здесь уже некоторое время, доверие к правительству равно нулю. Почти каждая западная страна страдает от массовой миграции и краха системы социального обеспечения: первая подпитывает социальную напряженность, а вторая, призванная замаскировать эти проблемы, испытывает нехватку средств", - говорится в публикации Стэнли.





Он отмечает, что все стремительно идет по одному и тому же пути. По мнению колумниста, происходящее - это не "законное выражение гнева", это "патология, свидетельство того, что вся Европа, а не только Франция, поражена раком, симптомами которого являются насилие и упадок". "Наша опухоль - это плохая философия. Она растет уже много лет", - подчеркивает Стэнли.

По словам журналиста, среди остальных стран Франция выделяется тем, что "ее политическая система, которая препятствует как компромиссам, так и решительным действиям, разделяет избирателей на идеологические блоки". При этом любой, кто "смотрит современные кадры из Парижа, может увидеть, что протестующие отрываются по полной, практически устраивают оргию".

Радикальная политика - это средство оправдания варварских актов, считает автор публикации. Поэтому большая часть того, что выдается за современную философию, - это просто "безумие с примечаниями". "Я хочу всего бесплатного" - назовем это социализмом. "Я не хочу жить по вечному моральному закону" - Секуляризм. "Я не хочу детей, отказываюсь заботиться о родителях и работать". Привлечем рабочих извне и назовем это мультикультурализмом", - говорится в статье. Радикальная политика - это средство оправдания варварских актов, считает автор публикации. Поэтому большая часть того, что выдается за современную философию, - это просто "безумие с примечаниями". "Я хочу всего бесплатного" - назовем это социализмом. "Я не хочу жить по вечному моральному закону" - Секуляризм. "Я не хочу детей, отказываюсь заботиться о родителях и работать". Привлечем рабочих извне и назовем это мультикультурализмом", - говорится в статье.





Тим Стэнли указывает: трагедия Запада заключается в том, что вместо того, чтобы отвергать ошибочные философские взгляды, он попытался внедрить их в общественное сознание, и это ярко демонстрирует Франция. По его словам, по всей Европе современные институты доказывают свою неустойчивость: от центральных банков, вливающих фиктивные деньги в финансовые пирамиды, до школ, отказывающихся от таких простых истин, как "чтение и письмо".





"Если нынешней версией Франции невозможно управлять, зачем вообще пытаться? Лучше дистанцироваться от хаоса и сформировать сплоченные, целенаправленные сообщества, ожидая, пока современность сгорит", - отмечает автор статьи. Стэнли, подчеркивает, что европейские страны стремительно движутся к финансовому и социальному краху, и, как шутят некоторые, "любое британское удовольствие от падения Франции омрачается нарастающим страхом, что мы следующие".

17 октября в Париже и по всей Франции проходили массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. По оценкам организаторов, в них участвовали 800 тыс. человек, МВД Франции насчитало 550 тыс. Эммануэль Макрон вечером 17 октября выступил с обращением к французам. Он осудил массовые беспорядки в стране, призвал обеспечить безопасность городов и сказал, что "все мы чувствуем гнев и стыд, глядя на катастрофу на наших улицах"

В Италии 16 октября начались акции протеста против политики премьер-министра Джорджи Мелони. Тогда во многих городах страны прошли шествия студентов, на следующий день к молодежи присоединились члены крупнейшего итальянского профсоюза. По последним данным, только в Милане собрались примерно 5 тыс. протестующих.

В столице Албании Тиране студенческие акции протеста начались 13 октября. Демонстранты требуют улучшения условий в университетах, снижения стоимости высшего образования, большей финансовой поддержки студентов и расширения перспектив трудоустройства после окончания учебы. Они также выдвигают и ряд политических требований, в частности отставки премьер-министра страны Эди Рамы.

Не обошли манифестации и Бельгию. Здесь 17 октября по Брюсселю прокатилась новая волна протестов молодежи, которая сопровождалась столкновениями с полицией. Как сообщал медиапортал BX1, возраст участников беспорядков составлял от 12 до 30 лет. Столкновения также произошли в Льеже.

Кроме того, в Лиссабоне, столице Португалии, 17 октября жители также вышли на улицы, протестуя против повышения стоимости жизни, низких зарплат и недоступности жилья.-0-



Кроме того, в Лиссабоне, столице Португалии, 17 октября жители также вышли на улицы, протестуя против повышения стоимости жизни, низких зарплат и недоступности жилья.-0-

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вслед за протестующей Францией волна беспорядков может накрыть и Великобританию. Такое мнение высказал колумнист газеты The Telegraph Тим Стэнли.