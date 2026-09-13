Форум по торговле и услугам БРИКС планирует провести Китай в 2028 году 

12-13 сентября в Нью-Дели проходит XVIII саммит БРИКС. Главная тема текущего индийского председательства в БРИКС - "Формирование устойчивости, инноваций, сотрудничества и принципов устойчивого развития".-0-





Фото Андрея Синявского

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум по торговле и услугам планирует провести в 2028 году Китай в рамках своего председательства в БРИКС. Мероприятие анонсировал председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления на заседании лидеров стран и государств - партнеров БРИКС в формате "аутрич", сообщает ТАСС.Китай предлагает создать партнерство в рамках БРИКС по развитию специальных экономических зон, запустить интерактивный портал, скоординировать политику и создать новый центр открытого развития. "В следующем году Китай проведет Форум БРИКС по торговле и услугам, чтобы стимулировать появление новых точек роста в сфере экономического и торгового сотрудничества", - слова китайского лидера процитировало агентство СИНЬХУА.