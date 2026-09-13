Форум по торговле и услугам БРИКС планирует провести Китай в 2028 году 

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12-13 сентября в Нью-Дели проходит XVIII саммит БРИКС. Главная тема текущего индийского председательства в БРИКС - "Формирование устойчивости, инноваций, сотрудничества и принципов устойчивого развития".-0-
Фото Андрея Синявского