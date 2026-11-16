Фон дер Ляйен заявила, что Европа готова активно участвовать в переговорах по Украине

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила желание европейских стран принять участие в переговорах по урегулированию конфликта в Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию Урсулы фон дер Ляйен в социальной сети X.



Соответствующее сообщение она разместила в социальной сети после разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом, который состоялся 15 ноября. "Сегодня вечером Александр Стубб и я обсудили мирные переговоры между Украиной и Россией. Европа будет тесно участвовать в этом процессе в формате "E5 + ЕС", - написала Урсула фон дер Ляйен.



Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что лидеры стран ЕС согласовали группу переговорщиков для дискуссий с Россией, США и Украиной. По его словам, в нее войдут представители институтов ЕС - ЕК и Евросовета, а также пятерка государств из "коалиции желающих" в составе Великобритании, Германии, Италии, Польши и Франции. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговор с европейцами потребуется, когда речь пойдет об обеспечении безопасности России и Украины, а также о будущем системы безопасности в Европе.-0-