Фицо указал на неспособность Запада реагировать на современные вызовы

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военная риторика Запада и поиск предлога для конфликта с Россией должны прикрыть неспособность либералов реагировать на элементарные вызовы. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пишет ТАСС.



"Военная риторика Запада и поиск предлога для военного конфликта с Россией должны прикрыть неспособность либерального мира реагировать на элементарные вызовы, какими являются цены и достаточный объем энергии и автомобильного топлива, или же нелегальная миграция", - написал премьер.



"Пока я буду председателем правительства Словакии, я не дам согласия на то, чтобы словацкие солдаты принимали участие в каких угодно военных авантюрах, которые спровоцирует кто-нибудь из НАТО", - отметил Фицо.



Словацкий премьер выступил с этим заявлением, реагируя на критику своей позиции со стороны чешского президента Петра Павела, который с 2015 по 2018 гг. занимал пост председателя Военного комитета НАТО. "Чешский президент Петр Павел, к которому я всегда проявляю уважение как к главе суверенной Чехии, часто проявляет тенденцию высказываться по поводу моей работы. На этот раз его обеспокоила моя позиция по поводу стараний некоторых политиков на Западе спровоцировать военный конфликт между НАТО и Россией. Я понимаю, что, как бывший генерал НАТО, он был бы рад повоевать, но ожидаю, что в моем случае он будет с уважением относиться к моему стремлению к миру", - написал Фицо.-0-