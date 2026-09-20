Фицо назвал ошибкой нежелание Украины заключить мир в 2022 году

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина в 2022 году совершила ошибку, когда послушала страны Запада и не подписала мирный договор, пишет ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо.





"Российская армия продвигается все глубже на территорию Украины и не существует никакой международной силы, которая бы заставила Россию уйти с контролируемой военными территории. Украина совершила в апреле 2022 года, через несколько месяцев после начала конфликта, огромную ошибку, когда послушала Запад и не подписала подготовленный договор о мире", - отметил премьер в видеообращении к согражданам в Facebook.





Как подчеркнул Фицо, "совершенно очевидно", что стратегия Запада "покорить Россию" при помощи конфликта в Украине провалилась. "Я горд, что мое правительство такую стратегию открыто отвергает и не участвует ни в каких военных дарениях или военных кредитах Украине. Мы говорим четко: "Нет войне" и призываем к немедленному началу переговоров о мире", - сказал он.





Запад, как сказал Фицо, более четырех лет подливал "масло в огонь войны в Украине". По его словам, "грозит смертельная опасность" возникновения конфликта между НАТО и Россией, об этом сейчас задумываются некоторые западные политики, указал он.-0-