11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия ошибается, настаивая на финансировании Украины. Об этом в Facebook написал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, обращаясь к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, сообщает ТАСС.
"Германия ошибалась в вопросе массовой миграции, ошибалась в вопросе ядерной энергетики, а теперь ошибается с продолжением войны", - подчеркнул премьер Словакии.
Фицо ранее резко раскритиковал заявление Мерца о том, что он заблокирует принятие бюджета Евросоюза, если в финансировании Украины не будут участвовать все государства - члены сообщества. Премьер назвал это шантажом и подтвердил, что Словакия не будет участвовать в кредитах ЕС для Киева.-0-
В мире
11 ноября 2026, 00:11
Фицо назвал ошибкой Германии финансирование украинского конфликта
Роберт Фицо. Фото AP Photo
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