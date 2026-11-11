Фицо назвал ошибкой Германии финансирование украинского конфликта

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия ошибается, настаивая на финансировании Украины. Об этом в Facebook написал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, обращаясь к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, сообщает ТАСС.



"Германия ошибалась в вопросе массовой миграции, ошибалась в вопросе ядерной энергетики, а теперь ошибается с продолжением войны", - подчеркнул премьер Словакии.



Фицо ранее резко раскритиковал заявление Мерца о том, что он заблокирует принятие бюджета Евросоюза, если в финансировании Украины не будут участвовать все государства - члены сообщества. Премьер назвал это шантажом и подтвердил, что Словакия не будет участвовать в кредитах ЕС для Киева.-0-