Финляндия присоединилась к французской инициативе ядерного сдерживания

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финляндия решила присоединиться к французской инициативе ядерного сдерживания. Об этом говорится на сайте Министерства обороны Финляндии.



"Каждая страна, присоединяющаяся к французской инициативе, сама определит темпы своего взаимодействия. Французская инициатива отличается от ядерного сдерживания НАТО. У присоединяющихся стран не будет таких обязательств, как коллективная оборона НАТО. Более того, Франция не просит другие страны вносить свой вклад в расходы по поддержанию ядерного сдерживания", - сказал глава оборонного ведомства Антти Хяккянен.



Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна не намерена размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время.



Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция переходит к концепции "продвинутого сдерживания", которая подразумевает совместные учения со странами-партнерами, а также размещение элементов стратегических сил Франции на территории других стран Европейского континента. Макрон также объявил о планах нарастить ядерный арсенал страны, при этом Париж более не намерен раскрывать точное число боеголовок.-0-