28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выработка электроэнергии на третьем энергоблоке финской АЭС "Олкилуото" приостановлена минимум на восемь дней из-за неисправности клапана в одной из технологических систем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию компании - оператор станции Teollisuuden Voima.



Дефект клапана был выявлен ранее в ходе увеличения мощности производства во время техобслуживания. В Teollisuuden Voima подчеркнули, что отремонтировать клапан оказалось возможным только при отключении энергоблока. Компания ожидает, что производство энергии возобновится примерно через 8,5 дней.



Энергоблок "Олкилуото-3" введен в коммерческую эксплуатацию 16 апреля 2023 года. АЭС "Олкилуото" расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря на одноименном полуострове. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой Финляндией энергии.-0-