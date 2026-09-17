Фильм Ватикана впервые в истории будет претендовать на "Оскар"





Картина называется "Зеленая лава". Это 39-минутный документальный фильм, созданный при участии Ватикана, о молодом итальянце по имени Джакомо Маттиви, страдающем мышечной дистрофией Дюшенна.





Премьера состоится на этой неделе в Лос-Анджелесе в мюзик-холле Lumiere в качестве преамбулы к представлению на рассмотрение в категории "Лучший короткометражный документальный фильм". Картину покажут с 18 по 24 сентября. После кинопроката команда создателей завершит необходимые формальности для подачи фильма на рассмотрение "Оскара".





"Это станет первым случаем, когда фильм, созданный Ватиканом, будет претендовать на премию Американской академии кинематографических искусств и наук", - говорится в материале.





Миодистрофия Дюшенна - это тяжелое наследственное генетическое заболевание, которое вызывает постепенное разрушение и слабость всех мышц в организме. Болезнь передается по наследству и встречается почти только у мальчиков.-0-

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ватикан впервые за 97-летнюю историю премии "Оскар" планирует подать фильм на рассмотрение Американской академии кинематографических искусств и наук, пишет Variety.