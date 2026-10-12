Фермеры Латвии жалуются на падение инвестиций из-за милитаризации границы с РФ

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвийские фермеры выразили недовольство падением инвестиций из-за милитаризации границы с Россией. Об этом сообщают латвийские СМИ.
Один из фермеров возмутился постройкой "зубов дракона" на его земле. Он недоволен, что теперь площадь его земли уменьшилась. Кроме того, он не знает, заплатит ли за это кто-нибудь.
В свою очередь депутат сейма Латвии и координатор другого местного хозяйства Роланд Кейшс подчеркнул, что многие инвесторы не спешат вкладываться в развитие приграничья именно из-за его милитаризации. "Мы сами знаем инвесторов, которые хотят разместить на нашей земле солнечные панели, большие солнечные парки, но одна из причин, почему это занимает так много времени, вероятно, в том, что это очень близко к границе", - пожаловался он.
Фермеры заявили, что они все еще ожидают финансовую поддержку, которую государство обещало им уже много лет.-0-