Федеральная торговая комиссия США начала масштабную проверку в отношении разработчиков ИИ 

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала масштабную проверку в отношении компаний Anthropic, OpenAI и других лабораторий искусственного интеллекта, чтобы выявить потенциальные опасности, которые их технологии представляют для потребителей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя FTC.



Это расследование является первой официальной мерой правоохранительных органов США, направленной на борьбу с неконтролируемым ИИ, после всплеска недавних инцидентов, которые вызвали опасения у общественности, что неконтролируемый ИИ однажды может нанести вред людям, отмечает Reuters.



Федеральная торговая комиссия планирует направить официальные запросы на предоставление информации и потребовать показаний от руководителей ведущих компаний-разработчиков ИИ, включая Anthropic, OpenAI и исследовательскую организацию METR.



Компании Anthropic и OpenAI прибегали к услугам METR для проведения независимых расследований инцидентов безопасности, связанных с их технологиями ИИ.



Федеральная торговая комиссия обладает широкими полномочиями по подаче исков против компаний за недобросовестную или вводящую в заблуждение практику и в прошлом использовала эти полномочия для принятия мер против компаний за неспособность принять разумные меры для защиты данных потребителей.



Президент США Дональд Трамп 29 сентября встретился с руководителями ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта, стороны договорились о совместных обязательствах по обеспечению безопасности разработок в сфере ИИ.-0-