Евросоюз впервые официально разместит военную миссию на территории Украины

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет ЕС в рамках решения о продлении своей военной тренировочной миссии для Украины (EUMAM Ukraine) впервые объявил о намерении официально обеспечить на территории этой страны свое военное присутствие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.



Состав направляемого персонала при этом не уточняется. "Совет принял решение создать присутствие на Украине, чтобы обеспечить прямую координацию с украинскими военными властями и странами-партнерами и гарантировать, что европейское обучение развивается в соответствии с запросами ВСУ", - указывается в документе.



Миссия ЕС по обучению ВСУ была запущена в 2022 году. До настоящего момента Брюссель неизменно утверждал, что вся ее деятельность осуществляется в Европе.



9 ноября Совет ЕС продлил военную миссию в Украине на два года - до 15 ноября 2028 года, расширил ее мандат и согласовал бюджет в 300 млн евро на весь период.-0-