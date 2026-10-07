Евросоюз намерен ввести специальный налог для крупных корпораций - FT

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия планирует ввести налог для всех крупных корпораций с целью увеличения доходов Евросоюза и избежания конфликта с Вашингтоном из-за налогообложения американских технологических гигантов. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Financial Times, информирует ТАСС.





Брюссель ищет способы получить больше доходов от таких американских компаний, как Apple, Meta и Google, при этом не выделяя их отдельно из-за опасений реакции со стороны США. "Некоторые столицы ЕС выступают против чистого цифрового налога, потому что не хотят злить американцев", - отмечается в публикации.





В связи с этим ЕК рассматривает вариант, при котором все компании, работающие в ЕС с выручкой более 100 млн евро в год, будут обязаны платить ежегодный налоговый взнос.





Обсуждения налоговых ужесточений происходит на фоне переговоров стран Евросоюза о совместном бюджете и существующих жестких бюджетных ограничений внутри государств, что приводит к введению новых централизованных сборов.





В июне текущего года американский лидер Дональд Трамп пригрозил Европе таможенными пошлинами в размере 100% на ее поставки в США в случае введения Евросоюзом налога на цифровые услуги американских компаний.-0-