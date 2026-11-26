26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз в конце ноября вышел на рекордный суточный отбор газа из подземных хранилищ, израсходовав более 15% объемов, закачанных летом. Такие цифры приводит ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).



Евросоюз начал отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа. После достижения пика заполнения ПХГ осенью (74,96%) прошло четыре недели, а суммарный отбор из них на 31% превышает средний показатель за предыдущие пять лет. С начала отопительного сезона 28 октября ЕС отобрал из хранилищ более 9 млрд куб.м газа.



Страны ЕС, в частности, резко увеличили суточный отбор вслед за приходом ожидавшегося падения температур в регионе. 23 и 24 ноября изъятия из ПХГ превысили 0,5 млрд куб.м в день и установили рекорд для этих суток за все время наблюдений. Нетто-отбор (чистая разница между объемом отбора и закачки) газа из ПХГ Европы с начала нынешнего отопительного сезона достиг 8 млрд куб.м, что на 39% выше средних пятилетних значений.



По состоянию на 24 ноября ПХГ Европы были заполнены на 67,84% - на 17,91 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Это наименьшее значение на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года. В хранилищах ЕС находится около 74,3 млрд куб.м газа, что на 11,9 млрд куб.м меньше накоплений 2025 года и на минимуме с 2013 года.



Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% в период с 1 октября по 1 декабря каждого года. Допускается 10-процентная гибкость в случае сложных условий заполнения ПХГ.-0-