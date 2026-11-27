27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз планирует выделить новые кредиты и гранты на десятки миллиардов евро на милитаризацию в стремлении снизить зависимость от США. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg со ссылкой на источники.



Новый раунд финансирования станет продолжением программы SAFE (Security Action for Europe) на сумму 150 млрд евро ($165 млрд), направленной на финансирование оборонного производства стран ЕС. Сейчас основное внимание уделяется техническим и логистическим возможностям, "необходимым для ведения крупномасштабных конфликтов", отмечается в публикации.



По информации источников, точный объем новой программы пока еще не определен, но ее реализация должна начаться во второй половине 2027 года и будет включать в себя часть заемных средств, а также деньги из следующего семилетнего бюджета ЕС. Окончательная форма программы будет зависеть от переговоров с государствами-членами ЕС и Организацией Североатлантического договора для определения потребностей. Она также будет учитывать возможности, которыми США в настоящее время располагают на континенте или которые они решат вывести. Администрация Трампа уже объявила о резком сокращении численности сил быстрого реагирования и техники, которую она будет готова направить членам НАТО на континенте в случае необходимости.



Как отмечает Bloomberg, европейские страны по-прежнему критически зависят от США в отношении так называемых стратегических средств обеспечения - оборудования, позволяющего армиям проводить, поддерживать и координировать операции, а также собирать разведывательную информацию.-0-