22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предстоящая зима может стать одной из самых тяжелых для Европы из-за исторически низкого уровня запасов газа в хранилищах и проблем с поставками. Такое мнение высказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол на энергетическом форуме, организованном журналом Foreign Policy, передает ТАСС.
"Мне кажется, если посмотреть на Европу, то эта зима будет для нее очень суровой. В последнее время в Европе было много суровых зим, но эта будет одной из самых тяжелых, потому что уровень наполнения газохранилищ в Европе сейчас находится на исторически низком уровне", - сказал Бирол.
На фоне исторически низких запасов Европа сталкивается и с проблемой поставок, отметил глава МЭА. Он указал на то, что страны Европы намерены к 2027 году полностью отказаться от российского газа. Одновременно из-за перекрытия Ормузского пролива европейские страны лишились возможности получать газ из ОАЭ и Катара. В этих условиях Европе приходится обращаться за новыми поставками к США и Норвегии.-0-
В мире
22 сентября 2026, 21:23
Европу ждет одна из самых тяжелых зим из-за проблем с поставками газа - глава Международного энергоагентства
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