Европейцы за столом переговоров? Чем завершились встречи в Осло и Санкт-Петербурге по Украине 

Уиткофф отмечал, что для мирного урегулирования "есть все ингредиенты", а американская сторона "углубилась в поиск решения" проблемы. Однако, по словам спецпосланника, Москве и Киеву в деле урегулирования необходимо пойти на взаимные компромиссы. В свою очередь Джаред Кушнер заявил, что президент США Дональд Трамп хочет не просто завершить войну, а создать условия для долгосрочного мира в Украине.