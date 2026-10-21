Европейцы за столом переговоров? Чем завершились встречи в Осло и Санкт-Петербурге по Украине 

О главных итогах встреч в Осло и Санкт-Петербурге, а также о череде событий, предшествующих нынешним переговорам, рассказываем в обзоре БЕЛТА.
- "Ингредиенты" для мира есть. Что предшествовало переговорам?
- Безопасность и экономическая интеграция. О каком плане писала The Washington Post?
- Без сюрпризов. Как прошел визит Уиткоффа в Осло?
- "Появился необходимый задел". Как проходили переговоры в Санкт-Петербурге?
- Дело идет к завершению. Каковы итоги переговоров?
В начале сентября американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев. По итогам переговоров американская сторона заявила о существенном прогрессе и возможности вернуться к трехстороннему формату встреч - с участием представителей США, России и Украины.
Уиткофф отмечал, что для мирного урегулирования "есть все ингредиенты", а американская сторона "углубилась в поиск решения" проблемы. Однако, по словам спецпосланника, Москве и Киеву в деле урегулирования необходимо пойти на взаимные компромиссы. В свою очередь Джаред Кушнер заявил, что президент США Дональд Трамп хочет не просто завершить войну, а создать условия для долгосрочного мира в Украине.
Он также заявил, что американские переговорщики привезли в Москву и Киев некоторые новые идеи. В чем они заключались, Зеленский раскрывать не стал.
В Москве переговоры с американской делегацией назвали конструктивными. Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что американские представители "серьезно подготовились к этой поездке" и сформулировали "целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования".
Однако активизация мирного трека в сентябре с участием Уиткоффа и Кушнера, которых считают сторонниками не эскалационного, а прагматичного подхода, продемонстрировала, что администрация Трампа не отказывается от идеи дипломатического урегулирования украинского конфликта.
Более конкретные очертания ситуация начала приобретать в октябре. Сначала состоялся телефонный разговор президентов России и США, после которого американский лидер анонсировал поставки российского дизеля на американский и мировой рынки. Таким образом, с российского топлива снимались американские санкции.
Параллельно с этим из Киева поступила информация, что США приостановили передачу разведданных Украине, а также ограничили доступ ВСУ к системе спутниковой связи и навигации Starlink. В Вашингтоне эти обвинения отвергли. А тем временем украинская сторона сообщила о срыве ряда военных операций из-за ограничения работы Starlink.
"Если бы не помощь США, в том числе при администрации Трампа, сейчас бы не было Украины. Она как суверенное государство не существовала бы", - отметил глава Госдепа.
На фоне обострения отношений между Киевом и Вашингтоном американское издание The Washington Post сообщило, ссылаясь на авторитетные источники, что США и Европа готовят предложение по урегулированию украинского конфликта. "США и Европа постепенно движутся к выработке совместного мирного предложения. Оно призвано обеспечить экономические выгоды и гарантии безопасности как Украине, так и России, служа отправной точкой для территориального урегулирования, которое, впрочем, не будет в полной мере отвечать заявленным целям сторон в этой войне", - говорится в публикации.
"Посыл для Путина будет таким: не просто закончите войну с Украиной, а заключите с Европой соглашение в сфере экономики и безопасности, которое восстановит стабильность в регионе после витка эскалации", - пишет The Washington Post.
Пиар или нет, но, как видим, американский переговорщик все же приехал в Россию. Правда, перед этим Уиткофф провел встречу с Зеленским и европейскими партнерами в Осло, во время которой, как сообщает американское издание Axios, стороны обсуждали основные элементы комплексного мирного соглашения, включая вопросы послевоенного восстановления и формирования новой архитектуры безопасности Европы. Что в общих чертах перекликается с планом, изложенном The Washington Post.
Переговоры в столице Норвегии прошли 20 октября при участии Уиткоффа, Зеленского, а также европейских союзников - норвежского премьера Гара Стёре и президента Финляндии Александера Стубба. По видеосвязи к переговорам присоединился Кушнер - он не смог присутствовать лично из-за болезни. В состав украинской делегации, по сообщениям СМИ, вошли глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, его заместители Сергея Кислица и Павел Палиса, глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров и руководитель партии "Слуга народа" Давид Арахамия.
Из заявлений украинской стороны следует, что переговоры были тяжелыми. На это указал в своем канале в Telegram Буданов.
Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров заявил, что США пообещали Украине "мощные гарантии" вроде 5-й статьи НАТО, и сообщил о готовности отказаться от ударов по чувствительным объектам российской энергетики, если Москва примет аналогичное решение.
"Предлагаю перейти к трехсторонним переговорам на уровне лидеров. Украина подготовила конкретные предложения по достижению мира и хочет, чтобы завтра их передали России", - добавил он.
Премьер Норвегии назвал переговоры хорошими и продуктивными. Он сообщил, что на встрече обсуждались территориальные вопросы, санкции и обеспечение безопасности стран Европы после завершения украинского конфликта.
Стёре также дал понять, что после переговоров в России Уиткофф вернется в Осло. "Ожидается, что будет какая-то обратная связь", - сказал он.
Президент Финляндии заявил, что на переговорах были найдены некоторые "элементы мира". "Я думаю, мы достигли настоящего прогресса, - сказал Стубб. - Мы нашли некоторые элементы мира, над которыми продолжат работу в Санкт-Петербурге завтра".
Прокомментировал переговоры в Осло и Рубио: "Встреча была позитивной, ничего неожиданного, никаких сюрпризов". Он также отметил, что переговоры в России дадут понять, возможен ли прогресс в урегулировании.
21 октября Уиткофф прибыл в Россию. Переговоры прошли в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В преддверии встречи помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил: главной темой переговоров будет украинский конфликт.
На открытой для прессы части встречи, Уиткофф проинформировал Путина о ходе переговоров в Осло. Он назвал ее продуктивной, сообщает ТАСС. "Я надеюсь, что у нас появился необходимый задел, для того чтобы успешно прийти к завершению огня в украинско-российском конфликте", - заявил Уиткофф.
Он также сообщил, что привез документы, где излагаются подходы по проблеме урегулирования вокруг Украины. Кроме этого спецпосланник выразил надежду, что Путин рассмотрит возможность возобновления трехсторонних переговоров с участием Украины, России и США. "Это могли бы быть представители технических групп специалистов, которые бы детально обсуждали эти вопросы", - сказал он.
Спецпосланник также поблагодарил Путина за освобождение осужденного в России гражданина США Стефана Хаббарда. Слова благодарности звучали и за "дизельную сделку", которая, по словам Уиткоффа, стала еще одним примером того, что РФ и США могут достичь, работая вместе.
"Что касается возможностей заключения бизнес-сделок и экономического развития между нашими двумя странами, то я считаю, что те обсуждения, которые уже проводятся, это очень хорошее подтверждение тому, какие возможности могут открыться для сотрудничества, - сказал он. - Мы в открытую заявляем об этом и украинской стороне, чтобы они понимали, какие возможности лежат и для них после окончания конфликта".
Президент России, в свою очередь, поблагодарил Уиткоффа и американского лидера за внимание к проблеме урегулирования в Украине. Путин сообщил, что Трамп в последнем разговоре делал упор на необходимость завершения конфликта для прекращения человеческих потерь.
Кроме этого, президент РФ заявил об интересе к теме восстановления экономического сотрудничества с США. По его словам, цены на дизельное топливо на мировых рынках упали на 5-6% после заключения сделки между Москвой и Вашингтоном. Путин также отметил, что Россия могла бы поставлять удобрения в больших количествах на американский рынок.
Из слов президента России следовало, что на переговорах с Уиткоффом будет обсуждаться широкий круг тем, в том числе ситуация в Иране и возможность проведения встречи с Трампом в Китае.
"Эти и другие темы, безусловно, могли бы быть в центре нашего сегодняшнего обмена, в том числе и возможная встреча в Китайской Народной Республике. Здесь тоже есть некоторые соображения, которыми я хотел бы с вами поделиться", - сказал Путин.
Встреча в Санкт-Петербурге длилась около трех часов. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, она была содержательной. К беседе по видеосвязи подключался и Кушнер.
Представитель Кремля также сообщил, что Норвегия и Финляндия стали новыми участниками переговорного процесса по Украине. "Вы видели, например, новых участников со стороны европейцев, - сказал Песков. - Посмотрим, насколько они смогут внести конструктивный вклад. И смогут ли". При этом Песков заметил, что дипломаты из Еврокомиссии не способны внести конструктивный вклад в урегулирование конфликта.
Обстоятельной и откровенной встречу Путина и Уиткоффа назвал Ушаков, сообщает ТАСС. Он подтвердил, что центральной темой переговоров была ситуация в Украине. "В развитие телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом 9 октября продолжен обмен мнениями о путях достижения прочного и устойчивого мира", - сообщил Ушаков.
Американский спецпосланник проинформировал Путина о новых подходах Европы и Киева, сформированных в ходе переговоров в Осло.
"На этот раз встрече президента России со Стивом Уиткоффом предшествовали переговоры американского спецпосланника в Осло с Зеленским и представителями ряда европейских стран, НАТО и Еврокомиссии, - отметил Ушаков. - Естественно, Стив Уиткофф информировал Владимира Путина о сути состоявшихся переговоров, высказал в этой связи свои комментарии, отметил некоторые новые подходы, новые моменты в подходах европейцев и Киева".
При этом Ушаков в беседе с журналистами заметил, что представители стран Европы "начали думать" и более серьезно подходить к вопросу урегулирования украинского кризиса.
Путин, в свою очередь, проинформировал Уиткоффа о ситуации в зоне СВО, где стратегическая инициатива полностью у ВС РФ, заявил Ушаков. Между тем Москва не отказывается от дипломатического урегулирования конфликта и согласна на возобновление переговоров.
"Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы в принципе готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в 10-х числах ноября по главной теме, - рассказал Ушаков. - Эта тема касается выстраивания системы безопасности для России и Украины".
Еще одна тема, которую обсуждали Путин и Уиткофф - совместные масштабные экономические проекты РФ и США. "Проекты открывают большие перспективы сотрудничества двух стран. Некоторые из них действительно приближаются к началу реализации", - сказал Ушаков.
Значительное внимание было уделено реализации договоренностей по поставкам российского дизеля на зарубежные рынки. "С обеих сторон подчеркнуто, что сделка отвечает не только американским, не только российским интересам, но также будет способствовать стабилизации спроса и предложения на мировом топливном рынке. С учетом отмены администрацией США ряда санкций против российского дизеля, на этом направлении началась уже практическая работа", - сказал Ушаков.
Путин и Уиткофф обсудили ситуацию вокруг Ирана и возможность проведения трехсторонней встречи с Трампом и Си Цзиньпином. "Вопрос, который вызывает столь повышенное внимание во всем мире, а именно возможная первая в истории встреча лидеров России, Китая и США в ходе предстоящего в ноябре саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, конечно, тоже был сегодня затронут", - сказал Ушаков. По его словам, эта идея не отвергается ни одной из столиц.
Путин высоко оценивает посреднические усилия США по урегулированию вокруг Украины, отмечая эффективность усилий лично Уиткоффа и Кушнера. "Президент отметил заинтересованность в продолжении совместной работы двух стран, в том числе по каналам соответствующих ведомств и специальных служб", - сказал Ушаков.
В беседе с журналистами помощник президента РФ высказал мнение, что урегулирование конфликта в Украине движется к завершению. "Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идет к этому", - сказал Ушаков. Он добавил, что новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной может пройти в Абу-Даби.
Комментариев с американской стороны пока нет. Как, впрочем, и со стороны европейцев.
Что касается итогов двухдневных встреч, то главной новостью, как уже отмечалось, стало присоединение к переговорному процессу Норвегии и Финляндии. Это выглядит несколько неожиданно, учитывая, что Северная Европа настроена в отношении России наиболее конфронтационно. Правда, кандидатура Стубба ранее уже рассматривалась в Европе в качестве возможного переговорщика. Стоит заметить, что президент Финляндии является одним из немногих европейских политиков, которые публично отвергают утверждения о якобы возможной агрессии РФ против НАТО.
"У нас в Европе проблема коммуникации, потому что некоторые руководители смешивают две вещи. Одно - это сценарий. Совершенно другое - восприятие угрозы. Ожидаем ли мы, что Россия нападет? Ответ - нет. У нас нет никаких доказательств этого", - заявил политик в начале октября.
Россия очевидно сомневается в готовности Европы к мирному урегулированию, но готова понаблюдать за процессом. Что примечательно, Ушаков говорил о возобновлении в 10-х числах ноября трехсторонних переговоров. То есть речь о России, США и Украине. В каком формате будут участвовать европейцы - если, конечно, будут - не совсем понятно.
Еще одно важное заявление - готовность США и России к совместным масштабным экономическим проектам. Сделка по дизелю фактически стала первым шагом. Вполне вероятно, стороны продолжат экономическое сотрудничество и далее будет объявлено о поставках удобрений. Такой подход отличается от прежней позиции США, которые уже не раз поднимали тему возможного экономического сотрудничества между двумя странами, но лишь после завершения украинского конфликта. Сейчас это сотрудничество отвязывается от темы войны и можно ожидать, что санкционная политика в отношении России тоже будет меняться.
Что касается ситуации в Украине, то российская сторона дает понять, что спецоперация идет по плану и ждать глобальных уступок со стороны Москвы не стоит. Однако россияне готовы вести диалог. И, как отметил Ушаков, главная тема, по которой Москва готова возобновить переговоры, - выстраивание системы безопасности для России и Украины после окончания конфликта.
Вита ХАНАТАЕВА,
БЕЛТА.-0-