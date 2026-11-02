Европейские супермаркеты подверглись кибератакам на системы охлаждения

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волна масштабных кибератак на системы охлаждения затронула супермаркеты по меньшей мере в трех европейских странах: Бельгии, Люксембурге и Швеции, сообщает издание Digest.co.il.
Крупнейшие ритейлеры этих стран сообщили о резком и несанкционированном повышении температуры в холодильных и морозильных камерах десятков магазинов, что привело к порче значительных объемов продовольствия.
Шведская супермаркетная сеть ICA напрямую связала сбой с хакерской атакой, отметив, что злоумышленники дистанционно повысили температуру в холодильниках до 50 градусов Цельсия. Частная продовольственная группа Coop подтвердила местным СМИ, что аналогичные инциденты затронули шесть ее филиалов, а компания Ahold Delhaize объявила о техническом сбое в Бельгии и Люксембурге.
По данным бельгийских СМИ, десятки супермаркетов в стране подверглись кибератаке, в результате которой температура в их холодильниках была повышена до 70 градусов Цельсия. Из-за этого пришлось выбросить продукты на сумму 100 тыс. евро.
Данным событиям предшествовала подобная атака во Франции, которая произошла 12 октября. Тогда от взлома систем контроля пострадали более 400 супермаркетов сетей Intermarchе, Carrefour и Monoprix. Парижская прокуратура начала расследование "масштабной кибератаки, затрагивающей холодильные камеры нескольких крупных продовольственных сетей по всей Франции".
Как пишет Baltnews, ранним утром 2 ноября неизвестные также взломали цифровую систему охлаждения одного из эстонских продуктовых магазинов. Злоумышленники удаленно подняли температуру в холодильниках до 50 градусов Цельсия. Испортились ли продукты в результате, не сообщается.-0-