24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские профсоюзы организовали в Страсбурге демонстрацию перед зданием Европейского парламента в преддверии голосования по промышленной политике региона, сообщает издание DH Les Sports+.



Профсоюзы требуют, чтобы будущее европейской промышленности не решалось без рабочих. На фоне растущей тенденции реструктуризации, закрытия предприятий и сокращения рабочих мест они настаивают на полном участии рабочих в принятии решений, которые определят их будущее.



"Мы приехали в Страсбург, потому что отказываемся допустить, чтобы будущее нашей отрасли определялось без участия рабочих", - заявил Давид Камерини, председатель профсоюзной делегации, представляющей интересы сталелитейщиков Льежа. Он указал на несоответствие между неопределенностью, с которой ежедневно сталкиваются рабочие, и прибылью, которую продолжают получать определенные акционеры. "Каждый день в мастерских, на заводах и предприятиях мы создаем богатство Европы. И все же слишком часто нам приходится сталкиваться с неопределенностью, в то время как некоторые компании продолжают вознаграждать своих акционеров. Такая ситуация больше недопустима. Хватит!" - добавил представитель профсоюза.



Профсоюзы также выступают за инвестиции, которые позволят сохранить конкурентоспособность европейской промышленности, стратегические производственные цепочки и осуществить экологический и цифровой переход с сохранением при этом качественных рабочих мест и укреплением социального диалога.-0-