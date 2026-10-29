Европе придется закупить 69 млн тонн СПГ для удовлетворения спроса на газ зимой





"Даже если предположить, что Европа завершит зимний период с относительно небольшими запасами в хранилищах в размере 30 млрд куб.м, или примерно 28% заполненности, что в целом соответствует показателям прошлого года, ей потребуется около 93 млрд куб.м, или 69 млн т СПГ. Это примерно на 7% больше, чем прошлой зимой, что эквивалентно примерно 64 дополнительным партиям СПГ", - сказал он.





По словам топ-менеджера Cheniere Energy, Европе придется активнее конкурировать с другими покупателями за сокращающиеся доступные объемы газа на рынке.





Компания исходит из предпосылки, что к концу отопительного сезона европейские газовые хранилища будут заполнены на уровне прошлого года - 28%. Однако в зависимости от погоды запасы газа к концу зимы в ЕС могут оказаться на 10-15 процентных пунктов выше или ниже по сравнению с базовым сценарием.





По состоянию на конец октября подземные хранилища газа в Европе были заполнены на 75% против 83% годом ранее. Это самый низкий показатель на эту дату за весь период наблюдений с 2011 года.-0-

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европе предстоящей зимой потребуется около 69 млн т сжиженного природного газа (СПГ), чтобы удовлетворить спрос на уровне прошлого года. Об этом заявил в ходе телеконференции исполнительный вице-президент Cheniere Energy, крупнейшего производителя и экспортера американского СПГ, Анатоль Фейгин, передает ТАСС.