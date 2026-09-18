18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа вступает в очередной энергетический кризис, от которого больше всего пострадают страны центральной части континента. Об этом заявил первый вице-премьер и глава минпромторга Чехии Карел Гавличек, сообщает РИА Новости.
"Мы вступаем в следующую фазу энергетического кризиса, от которого больше всего пострадают страны центральной части континента. Военные конфликты в Украине и на Ближнем Востоке ведут к резкому росту цен. Пока это не сильно влияет на потребителей, поскольку цены на фондовой бирже поступают к нам через долгосрочные контракты, но цены на энергоносители будут постепенно расти с задержкой в несколько месяцев", - сказал Гавличек.
В связи с энергетическим кризисом вице-премьер Чехии напомнил о текущем росте цен на энергоносители на фондовой бирже. Оптовая цена природного газа на европейском рынке на этой неделе достигла самого высокого уровня с конца 2022 года. Стоимость газа с поставкой в октябре на хабе TTF в Нидерландах превысила 84 евро за МВт.ч. Наряду с газом значительно растут и цены на электроэнергию.-0-
В мире
18 сентября 2026, 19:10
Европа вступает в очередной энергетический кризис - вице-премьер Чехии
Фото из архива AP Photo
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