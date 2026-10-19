Европа шокирована требованием Зеленского выделить Украине еще 70 млрд евро - СМИ

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрос Киева на дополнительные 70 млрд евро военной помощи поставил европейских лидеров в затруднительное положение: страны ЕС пока не знают, где взять средства. Об этом сообщает газета La Repubblica.



"Мы не знаем, где найти источники финансирования", - приводит газета слова высокопоставленного представителя Европейского совета. Ситуация осложняется тем, что ранее страны ЕС уже выделили 90 млрд евро, которые должны быть предоставлены Украине в течение ближайших двух лет.



Среди стран, которые сразу отказались участвовать в займе, названы Венгрия, Чехия и Словакия. При этом отмечается, что дополнительное финансирование может стать политически чувствительным вопросом для Испании, Франции, Италии, Греции и Польши, где в скором времени ожидаются выборы. Руководству этих стран все сложнее обосновывать избирателям необходимость финансирования Украины.



Как ранее сообщали украинские СМИ, Владимир Зеленский обратился к участникам заседания Европейского совета в Брюсселе с просьбой выделить Украине еще 70 млрд евро на военные нужды в 2027 году. По его оценке, расходы на ведение боевых действий в 2027 году составят около 155 млрд евро.-0-