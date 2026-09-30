30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа переживает энергетический кризис в новой форме: от поставок дешевого российского газа она отказалась, а ситуация вокруг Ормузского пролива вновь обнажила уязвимость европейских экономик. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РИА Новости.
"Европа в целом имеет серьезные зависимости, что означает, что, если мы хотим одновременно быть более суверенными, конкурентоспособными и достигать наших целей по сокращению выбросов углерода, у нас есть серьезная энергетическая проблема", - сказал Макрон на экономическом форуме в Мадриде.
Президент Франции подчеркнул, что Европа отказалась от российских поставок и лишилась дешевого газа, который питал "Европу", промышленное ядро континента, тянувшее за собой остальные экономики.
Сегодня, как подчеркнул Макрон, у европейских стран есть реальная зависимость от ископаемого топлива. "Мы это хорошо видим по тому, что происходит в Ормузском проливе, что создает нам проблемы. Даже такие страны, как Испания или Франция, которые значительно сократили выбросы углерода, каждая своим путем, все еще имеют эти зависимости", - отметил французский президент.-0-
В мире
30 сентября 2026, 13:49
Европа переживает энергетический кризис - Макрон
Эммануэль Макрон. Фото AP
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