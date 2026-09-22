22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа оказалась на периферии формирующихся мировых центров силы и практически утратила влияние на процесс перестройки глобального порядка. Такое мнение высказывает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung (NZZ), передает ТАСС.
По оценке издания, процесс превращения Европы в провинцию "в значительной степени завершился". Европу больше не воспринимают как центр мира, в том числе сами европейцы.
В других регионах продолжают формироваться новые центры силы, тогда как сами "европейцы теперь относятся к периферии этих центров", отмечает газета. Маргинализация континента в мировой политике сейчас стала еще сильнее, чем в период холодной войны.
Европейские страны, пишет NZZ, практически не влияют на перестройку глобального порядка после завершения эпохи американского доминирования. Кроме того, Европа не успевает за масштабными технологическими изменениями, происходящими в США и Восточной Азии.-0-
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22 сентября 2026, 15:44
Европа оказалась на периферии мировой политики - СМИ
Фот pexels
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