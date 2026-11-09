Европа обновила антирекорд по отбору газа из хранилищ, уровень заполненности упал ниже 60% 

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отбор газа из подземных хранилищ Европы 6 ноября стал исторически максимальным для этой даты. Об этом сообщил "Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe, передает ТАСС.



"Согласно данным Gas Infrastructure Europe, 6 ноября отбор газа из ПХГ стал исторически максимальным для этой даты. Из хранилищ поднято на 23,9%, или на 83 млн куб. м больше предыдущего суточного максимума", - говорится в сообщении компании в "Максе".



Уровень заполненности ПХГ Германии, обладающей крупнейшими мощностями хранения в Европе, упал ниже 60%. Это исключительная ситуация для первой недели ноября за всю историю наблюдений. Суточный отбор из хранилищ в Германии 6 ноября достиг нового антирекорда, превысив на 58,7%, или на 37 млн куб. м предыдущий наибольший показатель для этой даты.



Ранее 6 ноября ТАСС сообщал, что отбор газа Европой из ПХГ с начала ноября находится на рекордном уровне, а запасы опустились ниже 74%. С момента достижения пика заполнения осенью (74,96%) прошло всего восемь дней, а суммарный отбор уже вдвое превышает средний показатель за предыдущие пять лет.-0-