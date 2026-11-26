26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейским странам не удалось полностью компенсировать недостающие объемы импортируемого газа, несмотря на диверсификацию поставщиков, сообщает ТАСС со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica.
Как напоминает издание, Евросоюз принял решение прекратить закупки российского сжиженного газа с 1 января 2027 года, а российского трубопроводного газа - не позднее 1 ноября 2027 года.
На ситуацию также повлияло обострение обстановки на Ближнем Востоке, в том числе перекрытие Ормузского пролива.
По данным газеты, в связи с низким уровнем заполнения европейских хранилищ и сокращением импорта сжиженного природного газа растут цены на газ. Последствия уже затронули промышленность: некоторые предприятия приостановили работу и досрочно закрыли заводы.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на исследование консалтинговой компании McKinsey за 2026 год отметила, что половина европейских промышленных компаний столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. Среди причин издание назвало высокие расходы на энергию и оплату труда, а также конкуренцию со стороны китайских производителей.-0-