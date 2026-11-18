Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point назвал прогрессом подключение представителей европейских стран к переговорам по Украине. Глава государства в очередной раз напомнил, что Европа - наш общий дом и именно нам, европейцам, наводить в нем порядок.





События последних недель дают основание полагать, что в Старом Свете, наконец, осознали: отдавать на аутсорсинг решение важнейших для будущего Европейского региона вопросов крайне безответственно. Однако осознание европейской общности - общего дома, общей ответственности и неделимой безопасности, - которое стало бы реальным шагом в достижении прочного мира, к сожалению, ко многим еще не пришло.





"Европа должна четко понимать, чего она хочет", - заявил на минувшей неделе Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече Европейского политического сообщества в Дублине.





Ответ на этот вопрос имеет определяющее значение. Пока мотивация европейских лидеров обусловлена не столько желанием достичь мира, сколько стремлением контролировать ситуацию. То есть не позволить США и России достигнуть неких соглашений через голову европейцев.





Об этом не раз говорил и Эммануэль Макрон. "Нам придется выстраивать новую архитектуру безопасности в Европе вместе с Россией, - отмечал французский лидер еще в феврале этого года. - Мои размышления очень просты: мы хотим делегировать дискуссию об этом другим?"





Схожих взглядов придерживается и Президент Финляндии Александр Стубб, который призывает европейцев к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. "Мы слишком долго отдавали на аутсорсинг европейское взаимодействие с Россией, и я считаю, что это безответственно", - заявил он в недавнем интервью британской газете Financial Times.





Контакты России и США вызывают острую реакцию в Берлине.





"Мы знаем, что президент Трамп планирует обсудить ситуацию в Украине с президентом Путиным в Китае на следующей неделе, - заявил на днях канцлер Германии Фридрих Мерц. - Здесь, в Дублине, некоторые опасаются, что это может стать, так сказать, вторым "анкориджским моментом". Поэтому я хочу очень четко повторить наше послание США: "Пожалуйста, никаких сюрпризов - продолжайте играть как команда Европы и как команда Украины, и давайте вместе работать над достижением подлинного мира в Украине".





Но что подразумевает Фридрих Мерц под достижением подлинного мира? Сегодня немецкий канцлер не только делит европейцев на команды и призывает вести диалог с Москвой с позиции силы, но и отрицает саму необходимость что-то менять в системе безопасности Европы.





"Россия хочет говорить о вопросах архитектуры безопасности в Европе. Мы не должны об этом говорить, она уже существует - это прежде всего НАТО и это европейское направление НАТО", - заявил канцлер.

Его позицию разделяет и главный дипломат ЕС Кая Каллас, которую Брюссель решил отодвинуть подальше от стола переговоров. Она призывает европейские страны вообще не обсуждать с Россией тему архитектуры безопасности. По ее словам, Европа должна сохранить существующую систему, которая опирается на ЕС и НАТО.





Однако есть и другие мнения. Эммануэль Макрон неоднократно заявлял, что новую архитектуру европейской безопасности необходимо строить с участием России. "Наше географическое положение не изменится, нравится нам Россия или нет, она и завтра никуда не исчезнет", - констатировал французский лидер.





В числе тех, кто говорит о необходимости взаимодействовать с Москвой ради достижения безопасности в Европе, премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Безопасность и мир в Европе невозможно обеспечить без России, - отмечал премьер. - Россию нужно критиковать, когда она делает ошибки, но нельзя ее демонизировать и выдавливать из Европы".





Сегодня в европейских столицах звучат разные мнения о ситуации в Украине, диалоге с Россией, кризисе безопасности в Европе и путях его разрешения. Есть ли шанс прийти к консенсусу? Еще год назад европейские лидеры и слышать не хотели ни о каких диалогах. А сегодня готовы бежать наперегонки, лишь бы занять место за столом переговоров. Безусловно, каждый подходит к переговорному процессу со своими установками. Но диалог дает возможность не только высказать свои требования, но и услышать оппонента, прояснить позиции, увидеть перспективы, нащупать точки соприкосновения.





О том, что диалог является первым шагом на пути к миру и безопасности, неоднократно говорил и белорусский лидер.





"Пусть эти первые шаги будут в виде каких-то гуманитарных акций, обмена погибшими и обмена пленными - надо дальше, дальше идти. И хорошо, что европейцы участвуют в этих переговорах", - отметил Александр Лукашенко в интервью Le Point.





Глава государства убежден : вопросы выстраивания новой архитектуры безопасности на Европейском континенте должны прежде всего решаться внутри самой Европы. И эта структура невозможна без участия России.





"Европа - наш дом, и мы эти проблемы должны решить сами. Чтобы навести порядок, - подчеркнул Президент. - Участие европейцев - это прогресс. И не только в том, чтобы остановить непонятно какую войну вас (Европы. - Прим. БЕЛТА) с Россией. Но это прогресс для будущего Европы. В этом отношении надо двигаться".





Вита ХАНАТАЕВА,

БЕЛТА.-0-