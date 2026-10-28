Европа хочет направить собственную делегацию на встречу по Украине в Абу-Даби

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия и Евросовет хотят направить на ближайший раунд переговоров по Украине, который планируется в Абу-Даби, собственную совместную делегацию, ее может возглавить Бьорн Зайберт, руководитель аппарата и ближайший соратник председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.





Отмечается, что Бьорн Зайберт рассматривается как возможный глава европейской делегации. Как пишут СМИ, предполагаемый формат может предусматривать одновременное участие представителей Европы, Украины, США и России.





В РФ ранее неоднократно заявляли о готовности к переговорам. При этом российские власти подчеркивали, что урегулирование должно учитывать интересы и гарантии безопасности России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне по итогам переговоров Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре заявил, что Европа пока не участвует в переговорах по Украине, однако диалог с отдельными европейскими странами является позитивным. По его словам, в ноябре планируется продолжить трехсторонний формат с участием России, Украины и США, тогда как на общеевропейском уровне отказ от диалога с Москвой сохраняется.





Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не видит перемен в риторике ЕС по Украине. Российский министр при этом подчеркнул, что телефонный разговор с президентом РФ 27 октября состоялся по просьбе самих европейцев, которые ранее до последнего отказывались от какого-либо диалога с Москвой. "Это показывает лишь желание европейцев втиснуться в переговорный процесс. Хотя с какими позициями в этот процесс втискиваться - большой вопрос", - сказал Лавров.





Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со Стуббом и Стёре 27 октября. Они обсудили недавние переговоры в Осло и визит спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург. Путин также рассказал им о гуманитарной операции в Алешках и введении режима тишины в этом районе. Помимо этого, глава государства обратил внимание на конфронтационную политику стран ЕС и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий. После этого разговора Стубб и Стёре созвонились с Владимиром Зеленским.-0-